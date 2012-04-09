Янукович хоче повністю заборонити рекламу тютюну й алкоголю

Президент України Віктор Янукович пропонує повністю заборонити рекламу тютюнової й алкогольної продукції, зокрема приховану рекламу цієї продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко.

Він відзначив, що така ініціатива спрямована на боротьбу із вживанням алкоголю і сигарет неповнолітніми.

«Ми повинні йти до цілковитої заборони реклами, включаючи й приховану, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива і слабкоалкогольних напоїв», - сказав Ю.Павленко.

За його словами, під прихованою рекламою мається на увазі, зокрема, реклама торгових марок, які випускають алкогольну і тютюнову продукцію.

Також в Адміністрації Президента вважають неприпустимим надання компаніями, які випускають ці види продукції, спонсорських послуг для проведення спортивних заходів.

«Прихована (реклама – УНІАН), я маю на увазі, коли вільно рекламуються торгові марки, під брендами яких випускаються алкогольні вироби зокрема. Більше того, на нашу думку, є неприйнятним, коли торгові марки, під якими випускається алкоголь, є спонсорами спортивних заходів або так чи інакше їх представляють відомі і видатні люди», - сказав Ю.Павленко.