Іран підтверджує наміри відновити переговори з «шісткою»

Іран підтверджує інформацію про відновлення переговорів Ірану з "шісткою" міжнародних посередників щодо ядерної програми Ісламської республіки 14 квітня, повідомляє з посиланням на агентство IRNA РІА "Новости".

Перший раунд переговорів пройде в Стамбулі. У разі, якщо сторони домовляться про необхідність подальших консультацій, другий раунд переговорів може пройти в Багдаді.

Напередодні прем`єр-міністр Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що поки не може підтвердити плановане проведення в Стамбулі переговорів. Стамбул раніше фігурував як місце зустрічі, однак потім як можливі альтернативи іранська сторона називала Багдад і Дамаск.

Остання спроба переговорів Ірану і "шістки" (Росія, Великобританія, Німеччина, Китай, США і Франція) була зроблена в Стамбулі 21-22 січня 2011 року, вона закінчилася безрезультатно. МАГАТЕ за підсумками переговорів заявило, що агентству не були надані вичерпні докази мирного характеру іранської ядерної програми.

Група міжнародних посередників з 2003 року спільно з МАГАТЕ домагається від Ірану припинення робіт зі збагачення урану, які можуть становити загрозу режиму ядерного нерозповсюдження.