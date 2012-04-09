У КМДА розповіли про результати співпраці з «Союзом Чорнобиль України»

За інформацією Головного управління праці та соціального захисту населення КМДА, протягом 1 кварталу 2012 року співпраця Київської міської державної адміністрації з Київською міською організацією Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» дала не аби які результати. Це стало можливим завдяки послідовному виконанню сторонами своїх зобов’язань в рамках Меморандуму про взаємодію і співробітництво між КМДА та КМО ВГО «Союз Чорнобиль України».

Як зазначає прес-служба КМДА, за дорученням голови КМДА Олександра Попова було створено Консультативну раду з питань поліпшення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в місті Києві. Активна робота Ради дозволила за короткий строк вирішити багато важливих питань. Так, на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, асигнування було збільшено на 10% порівняно з 2011 роком. На ці потреби міським бюджетом передбачено – 3910,5 тис. грн.

На 50 % збільшено фінансування на пільгове зубне протезування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На ці потреби передбачено 529,5 тис. грн., порівняно з 2011 роком, коли було виділено 353,0 тис. грн.

Крім того, цього року на 41% збільшено фінансування Київського міського центру радіаційного захисту населення. На його роботу у 2012 рік, міським бюджетом передбачено – 28356,7 тис. грн.

Також у рамках міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам» на 2012 рік, сума коштів передбачених для надання матеріальної допомоги до 26-х роковин Чорнобильської катастрофи збільшена на 33%, ніж минулого року.

Особлива увага приділяється якісній диспансеризації громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у Київському міському центрі радіаційного захисту населення. За рахунок міського бюджету забезпечуватимуть проведення необхідних інструментальних (в тому числі КТ, МРТ) та лабораторних обстежень за медичними показниками для інвалідів-чорнобильців.

У Головному управлінні праці та соціального захисту КМДА запевняють, що забезпечити інвалідів-чорнобильців Києва технічними та іншими засобами реабілітації, зможуть у повному обсязі. На це у міському бюджеті передбачені кошти в сумі 7200 тис. грн.