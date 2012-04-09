За дозволом на зустріч із Луценком німецького омбудсмана відправили в суд

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, такого висновку дійшли у відомстві, розглянувши звернення Міністерства закордонних справ України з вербальною нотою Посольства Німеччини в Україні сприяти можливості відвідування Уповноваженим Федерального уряду з прав людини та гуманітарної допомоги у період з 10 по 12 квітня 2012 року М.Льонінгом Київського слідчого ізолятора для зустрічі з Ю.Луценком.

Як повідомляє ДПтС, звернення надійшло 2 квітня 2012 року.

ДПтС розглянуло зазначене звернення і направлено відповідь про прийняте рішення до дипломатичної місії Німеччини в Україні.

Зокрема, листом інформується, що зазначений захід має ознаки побачення, яке надається у порядку, передбаченому статтею 12 Закону України "Про попереднє ув’язнення". При цьому ДПтС звернуло увагу запитувачів, що справа Ю.Луценка перебуває в апеляційному провадженні і рахується за Апеляційним судом міста Києва.

У зв’язку з цим ДПтС готова надати сприяння у цьому заході за умови отримання дозволу на таке побачення в Апеляційного суду Києва.