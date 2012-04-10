Богословська заявляє, що європейські політики присвятили їй свій вихідний

Народний депутат України від Партії регіонів Інна Богословська заявляє, що прибула до Брюсселя для зустрічей з європейськими політиками і ознайомлення їх з висновками Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради у сфері економічної безпеки України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Брюсселі.

“Я тут в офіційному відрядженні українського парламенту на виконання постанови Верховної Ради (щодо звіту Тимчасової слідчої комісії – УНІАН)”, - сказала вона.

І.Богословська зазначила, що в постанові парламент заявив про необхідність довести інформацію, викладену в звіті ТСК, до європейських політичних кіл, а також – політиків США та Канади.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи планує І.Богословська зустрічатися з європейськими політиками, депутат сказала, що вже мала такі зустрічі у понеділок, 9 квітня. Разом з тим вона не уточнила, з ким саме вона зустрічалася у Брюсселі. (9 квітня - офіційний вихідний день у Бельгії та багатьох країнах ЄС, оскільки 8 квітня католики світу відзначали Великдень – УНІАН).

І.Богословська також зазначила, що члени очолюваної нею Тимчасової слідчої комісії вирішили, що не лише вона, як голова Комісії, а й інші члени будуть їздити країнами Європи та світу й інформувати про результати своєї роботи.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 2012 року парламент взяв до відома звіт ТСК ВР з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо наявності ознак державної зради у сфері економічної безпеки України.

У звіті сказано, що Верховна Рада бачить ознаки кримінальних злочинів і особисту зацікавленість колишнього глави уряду Ю.Тимошенко під час підписання газових угод з Росією в 2009 році.

Верховна Рада України відзначила, що 17-19 січня 2009 року під час проведення переговорів і підписання директив на укладання газових контрактів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» прем`єр-міністр України Ю.Тимошенко приховала від суспільства і влади факти існування боргу її приватних компаній перед Міністерством оборони Російської Федерації в сумі 405 311 181 доларів США та існування в Російській Федерації кримінальної справи, за якою доведено її вину в неодноразовому наданні хабарів чиновникам Міністерства оборони Російської Федерації.

ВР вважає, що ці обставини свідчать про конфлікт інтересів й істотно вплинули на рішення прем`єр-міністра України на користь іноземної держави.