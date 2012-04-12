Суд повернув справу про "хуліганство" учасників антиміліційної акції

Про це повідомив кореспонденту УНІАН представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» Дмитро Дядик, який брав участь в протестній акції.

Він нагадав, що тоді, 27 березня, міліція склала адміністративний протокол на учасників акції, і на 11 квітня було призначене судове засідання.

«Ми одержали повістку до суду. Нас, учасників акції, звинуватили за статтею 173 Адміністративного кодексу – «дрібне хуліганство». Це за те, що ми розгорнули плакат», - сказав Д.Дядик. При цьому він додав, що «все це безглуздо, адже ніяких ні кримінальних, ні адміністративних порушень не було в наших діях».

За його словами, після того, як склали 27 березня протокол, правоохоронці нікого із затриманих учасників акції не викликали.

Д.Дядик розповів, що коли вони прийшли у Ворошиловський райсуд, «наш юрист виніс нам постанову суду, в якому йдеться про те, що наша справа направлена у Ворошиловське РВВС на доопрацювання».

Він також зазначив, що більше ніякої конкретики їм не говорили з приводу того, що буде далі. «Ні, нічого абсолютно не говорили, тільки - «чекайте повідомлення» і все», - додав Д.Дядик.

***

Як повідомляв УНІАН, 27 березня під час мирної акції під стінами ГУ МВС України в Донецькій області в рамках всеукраїнської акції "Міліція - досить клеїти молодь!", в якій студенти висловили підтримку херсонським студентам, правоохоронцями були затримані учасники акції.

Донецьк став єдиним з 18 міст, де затримали учасників акції протесту і відкрили справу в суді. Всього 27 березня акція відбулася у 18 обласних центрах України.