Суд повернув справу про "хуліганство" учасників антиміліційної акції

07:54, 12 квітня 2012
Політика
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11 квітня в Донецьку Ворошиловський районний суд направив на доопрацювання адміністративну справу проти студентів, які брали участь 27 березня 2012 року біля будівлі обласного УВС в акції «Міліція, досить клеїти молодь!».

Акція на підтримку, затриманих 27 березня донецьких студентів, фото УНІАН

Про це повідомив кореспонденту УНІАН представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» Дмитро Дядик, який брав участь в протестній акції.

Він нагадав, що тоді, 27 березня, міліція склала адміністративний протокол на учасників акції, і на 11 квітня було призначене судове засідання.

«Ми одержали повістку до суду. Нас, учасників акції, звинуватили за статтею 173 Адміністративного кодексу – «дрібне хуліганство». Це за те, що ми розгорнули плакат», - сказав Д.Дядик. При цьому він додав, що «все це безглуздо, адже ніяких ні кримінальних, ні адміністративних порушень не було в наших діях».

За його словами, після того, як склали 27 березня протокол, правоохоронці нікого із затриманих учасників акції не викликали.

Д.Дядик розповів, що коли вони прийшли у Ворошиловський райсуд, «наш юрист виніс нам постанову суду, в якому йдеться про те, що наша справа направлена у Ворошиловське РВВС на доопрацювання».

Він також зазначив, що більше ніякої конкретики їм не говорили з приводу того, що буде далі. «Ні, нічого абсолютно не говорили, тільки - «чекайте повідомлення» і все», - додав Д.Дядик.

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Як повідомляв УНІАН, 27 березня під час мирної акції під стінами ГУ МВС України в Донецькій області в рамках всеукраїнської акції "Міліція - досить клеїти молодь!", в якій студенти висловили підтримку херсонським студентам, правоохоронцями були затримані учасники акції.

Донецьк став єдиним з 18 міст, де затримали учасників акції протесту і відкрили справу в суді. Всього 27 березня акція відбулася у 18 обласних центрах України.

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