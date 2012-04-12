Німецький омбудсман зустрівся із родинами Тимошенко, Луценка та Іващенка

Як повідомляє офіційний сайт екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, на зустрічі були присутні її дочка Євгенія Тимошенко, адвокат Сергій Власенко, а також родичі українських політв‘язнів - колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка.

"Під час зустрічі обговорювалися питання переслідування опозиції режимом Януковича, порушення прав людини та згортання демократії в Україні", - йдеться у повідомленні.

Є.Тимошенко наголосила на незаконності вироку її матері. "Ій не надається належна медична допомога, її права порушуються, проти неї висуваються нові абсурдні звинувачення тільки через те, що вона є головним політичним опонентом Януковича", - зазначила Є.Тимошенко.

У свою чергу М.Льонінг висловив обурення через порушення прав людини та переслідування опозиції в Україні і наголосив, що вся інформація, яку він отримав під час візиту до України, буде передана Федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.