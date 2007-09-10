Черновецький звільнив Салія і Зіміна ”за недостатній професіоналізм”
Тексту розпорядження на сайті поки немає
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на вимогу Кабінету міністрів України підписав розпорядження про звільнення своїх заступників Івана САЛІЯ та Сергія ЗІМІНА.
Про це повідомляє газета “Хрещатик” у сьогоднішньому номері (№147 (3137).
Комунальне видання нагадує, що І.САЛІЙ, працюючи більше року заступником голови КМДА, не був затверджений Кабміном на цій посаді й досі лишався тільки виконувачем обов’язків.
Як зазначає “Хрещатик”, рішення про звільнення прийнято на підставі оцінки роботи обох заступників, а причиною звільнення названо “недостатній професіоналізм у виконанні обов’язків”. У статті зазначається, що скорочення апарату управління мерії відбулося за професійними, а не політичними ознаками. Згідно з документом, повноваження звільнених І.САЛІЯ та С.ЗІМІНА передано іншим заступникам, зокрема, частину повноважень останнього передано першому заступнику голови КМДА Денисові БАССУ.
В той же час, текст відповідного розпорядження поки не оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.
Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на джерела в КМДА, минулого тижня 6 депутатів Київської міської ради вирішили перейти у фракцію Партії регіонів. Серед них називались 5 депутатів з депутатської групи “Громадський захисник”, зокрема, І.САЛІЙ, Сергій ЧЕРЕП, Сергій КУЧЕР, Євгеній ШАЛОМЄЄВ і Андрій ВІНГРАНОВСЬКІЙ, а також з фракції Соціалістичної партії – С.ЗІМІН.
В інтерв’ю журналістам заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ зазначив, що поінформований про консультації між фракціями про перехід депутатів в Київраді, але жодної офіційної письмової заяви з цього приводу до нього не надходило. Він також зазначив, що не бачить в такому переформатуванні Київради нічого поганого, оскільки депутати, про яких йде мова, і які, можливо, за його словами, перейдуть до фракції Партії регіонів і ті, які вже входять у цю фракцію, «є політичними партнерами фракції Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і більшості».
Щодо скорочення кількості заступників голови КМДА і можливого зв’язку з переходом окремих депутатів до фракції Партії регіонів О.ДОВГИЙ не виключив, що депутати намагались «знайти захист». Але, за словами О.ДОВГОГО, Партія регіонів згодна з тим, що саме Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має повноваження давати оцінку роботі своїх заступників та приймати відповідні рішення.