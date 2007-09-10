Черновецький звільнив Салія і Зіміна ”за недостатній професіоналізм”

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на вимогу Кабінету міністрів України підписав розпорядження про звільнення своїх заступників Івана САЛІЯ та Сергія ЗІМІНА.

Про це повідомляє газета “Хрещатик” у сьогоднішньому номері (№147 (3137).

Комунальне видання нагадує, що І.САЛІЙ, працюючи більше року заступником голови КМДА, не був затверджений Кабміном на цій посаді й досі лишався тільки виконувачем обов’язків.

Як зазначає “Хрещатик”, рішення про звільнення прийнято на підставі оцінки роботи обох заступників, а причиною звільнення названо “недостатній професіоналізм у виконанні обов’язків”. У статті зазначається, що скорочення апарату управління мерії відбулося за професійними, а не політичними ознаками. Згідно з документом, повноваження звільнених І.САЛІЯ та С.ЗІМІНА передано іншим заступникам, зокрема, частину повноважень останнього передано першому заступнику голови КМДА Денисові БАССУ.

В той же час, текст відповідного розпорядження поки не оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на джерела в КМДА, минулого тижня 6 депутатів Київської міської ради вирішили перейти у фракцію Партії регіонів. Серед них називались 5 депутатів з депутатської групи “Громадський захисник”, зокрема, І.САЛІЙ, Сергій ЧЕРЕП, Сергій КУЧЕР, Євгеній ШАЛОМЄЄВ і Андрій ВІНГРАНОВСЬКІЙ, а також з фракції Соціалістичної партії – С.ЗІМІН.

В інтерв’ю журналістам заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ зазначив, що поінформований про консультації між фракціями про перехід депутатів в Київраді, але жодної офіційної письмової заяви з цього приводу до нього не надходило. Він також зазначив, що не бачить в такому переформатуванні Київради нічого поганого, оскільки депутати, про яких йде мова, і які, можливо, за його словами, перейдуть до фракції Партії регіонів і ті, які вже входять у цю фракцію, «є політичними партнерами фракції Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і більшості».

Щодо скорочення кількості заступників голови КМДА і можливого зв’язку з переходом окремих депутатів до фракції Партії регіонів О.ДОВГИЙ не виключив, що депутати намагались «знайти захист». Але, за словами О.ДОВГОГО, Партія регіонів згодна з тим, що саме Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має повноваження давати оцінку роботі своїх заступників та приймати відповідні рішення.