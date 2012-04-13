Вертоліт із міністром оборони Саламатіним здійснив аварійну посадку

Про це повідомляє ТСН.

Інцидент стався, коли глава оборонного відомства повертався з Рівненської області, де він перебував з інспекційною поїздкою в частинах 13-го армійського корпусу.

За інформацією прес-служби Міноборони, у вертольоті перебував Саламатін і представники керівництва оборонного відомства, які поверталися з Рівненського гарнізону. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Вимушену посадку вертоліт здійснив поблизу населеного пункту Сімони.

"Ця подія ще раз засвідчила необхідність кардинальних змін у технічному переоснащенні Збройних сил. Те, що нам дісталося у спадок після багатьох років суцільного руйнування і безвідповідальності окремих посадових осіб, не витримує ніякої критики. Як тільки з`явилася можливість льотчикам більше і інтенсивніше літати, відразу ж з`явилися застарілі проблеми в технічному стані авіатехніки ", - прокоментував міністр оборони цей інцидент.