У Партії регіонів виборчим законом задоволені і так

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що деякі зміни в закон про вибори народних депутатів України потрібно внести, але політикум цього не хоче.

Про цевінзаявиввефірітелеканалу«Інтер».



За йогословами,«окремітехнічніправкитамвнестиможнабулоб,алевраховуючи тойнастрій, якийє вполітикумі,щобоятьсяперегляду,що раптомщосьвнесутьтаке,що потімпозначитисянаякійсь політичнійсилі, напевно, це робитине треба».



О.Єфремовкаже,що ЦВКдоведетьсязробитидеякі «технічніправки».За йогословами, у статті80законупередбачено,що першап'ятіркапартійногоспискувидається непрізвищами, атількиім'ям іпо батькові.За йогословами, приприйняттізакону цеопустили,і тепер цепотрібнобудезмінити.



О.Єфремовсказав,що не можназарікатися, що щеякихосьзміндо закону небуде,що необхідна кількістьнароднихдепутатів незвернетьсядо Конституційного суду,як цевже було.«Але,принаймні,в нашій політичнійсилі неставитьсяметапереглядатицей закон», -підкресливлідерфракціїПартіїрегіонів.

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