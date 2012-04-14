Активісти шукають міліціонера, який вдарив учасницю акції під офісом Ахметова

Про це йдеться у заяві громадянської ініціативи САМ, копію якої передано УНІАН.

"Ми, учасники Самоврядної альтернативної мережі (САМ), висловлюємо глибоке обурення з приводу систематичного порушення українського законодавства і прав людини, які допускаються київською міліцією. Ми закликаємо міністра МВС Віталія Захарченка негайно вжити заходів, щоб притягнути винних до відповідальності», -підкреслюється, зокрема, у заяві.

За словами її авторів, 11 квітня під час акції на захист Андріївського узвозу на вул. Десятинній, від рук офіцера міліції постраждала О.Єскіна, координаторка руху «Кияни для киян» і активістка мережі САМ. Вона звернулась до міліціонера, який перешкоджав їй пройти на мирну акцію протесту, попросила його пред’явити посвідчення і збиралась переписати дані у свій мобільний телефон. У цей момент міліціонер її штовхнув, внаслідок чого вона впала, сильно вдарилась головою об асфальт і втратила свідомість. Олену винесли з натовпу на руках інші учасники акції, вони ж і викликали швидку, і перебували з нею до того моменту, як приїхали лікарі.

Міліціонер, який вдарив дівчину, швидко зник з місця подій. Жодної допомоги ніхто з міліціонерів постраждалій не надав. Є фото- відеозаписи тих подій, і є люди, які були очевидцями і готові давати свідчення.

Лікарі поставили О.Єскіній діагноз «закрита черепно-мозкова травма, струс мозку з рефлекторною недостатністю, забій хребта», та прописали госпіталізацію.

З огляду на все вищесказане громадські активісти вимагають від глави МВС: негайно взяти під особистий контроль ситуацію, що склалася навколо побиття О.Єскіної співробітником міліції; негайно забезпечити виявлення і притягнення до відповідальності винних у нападі на О.Єскіну; притягнути до відповідальності осіб, які забезпечували громадський спокій і допустили побиття О.Єскіної.

Також активісти САМ вимагають від В.Захарченка дати доручення прес-службі ГУМВС в Києві зустрітись зі свідками подій побиття, ознайомитись з відео- фотоматеріалами та результатами розслідування, і спростувати брехливу заяву про побиття О.Єскіної, яка була оприлюднена від імені МВС 12 квітня.

Крім того, міністр внутрішніх справ має доручити встановити осіб, які порушували громадську безпеку та невмотивовано перешкоджали конституційному праву громадян на вільне пересування по вул. Десятинній 11 квітня, а також надати правову оцінку діям підлеглих та оприлюднити інформацію про осіб, які відповідали за охорону громадського порядку на вул. Десятинній під час проведення там цієї мирної акції, і направили туди посилену охорону.

«Міліція повинна стояти на сторожі закону, а не порушувати закон, як це відбувається зараз", - наголошується в заяві.

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Як повідомлялося, київська міліція спростовує інформацію про те, що під час акції на захист Андріївського узвозу під офісом СКМ співробітник міліції штовхнув дівчину.

"Під час вказаного заходу сталося падіння однієї з учасниць. Присутній на місці працівник міліції надав жінці допомогу, відвів убік та викликав карету "швидкої". Лікарі прибули на місце та доставили громадянку до медичного закладу. Після проведеного обстеження підстав для госпіталізації цієї особи виявлено не було, у госпіталізації їй було відмовлено", - заявили в міліції.