У Кличка соціальні ініціативи Януковича називають підкупом виборців

Соціальні ініціативи Президента Віктора Януковича мають виключно передвиборчий характер і спрямовані на прямий підкуп виборців у період парламентської кампанії, йдеться у заяві партії «УДАР Віталія Кличка» щодо ухвалених Верховною Радою змін до державного бюджету на 2012 рік.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві, в УДАРі переконані, що українці із власної кишені профінансують «соціальні ініціативи» влади, а з ними – й передвиборчу кампанію Партії регіонів.

«Намагаючись сподобатися громадянам перед виборами, нинішня влада не може позбавитися своїх основних інстинктів. Так, широко рекламуючи збільшення соціальних видатків, влада не забула «покращити життя» й для себе. Відповідно до ухваленого закону, доходи держбюджету, а отже і його видатки запропонували збільшити більш як на 33 млрд гривень. Але на соціальні ініціативи виділено близько 18 млрд грн. Решта піде на потреби чиновників. Зокрема, видатки на Державне управління справами зростуть на 30 млн грн, видатки на Секретаріат Кабміну – на 16 млн грн, на апарат Ради нацбезпеки і оборони – на 43 млн грн, на державну судову адміністрацію – на 183 млн грн», – зазначають у партії УДАР і додають: «Перелік можна продовжувати, адже збільшено фінансування практично всіх центральних і регіональних органів державної влади».

В УДАРі переконані, що питання соціального забезпечення громадян турбують владу лише перед виборами, зокрема, було відхилено пропозиції щодо зміни статей про прожитковий мінімум і мінімальні зарплати.

«Уряд фактично відмовився виконувати свої зобов‘язання, відтак, «соціальні ініціативи» виглядають як нічим не прикритий підкуп виборців. А після виборів уряд зможе легко відмовитися від виконання «нереального бюджету» – адже таку можливість кілька місяців тому йому надав Конституційний Суд, заявляють у партії.

Водночас, вважають в УДАРі, влада не може відмовитись від «спокуси закласти для себе бюджетні «годівнички»: хоча до старту Євро-2012 залишилося вже менше двох місяців, на чемпіонат виділено додаткове фінансування в обсязі 372,8 млн грн. Яким чином і на які цілі за півтора місяці можна «освоїти» таку суму грошей – невідомо».

«Але найголовніше, що показало голосування у ВР, те, що влада планує забрати кошти на свої «соціальні ініціативи» у самих-таки громадян України. Зважаючи на масове закриття підприємцями своєї легальної діяльності, про «детінізацію економіки» чи значне «економічне зростання», на які сподівається уряд, усерйоз йтися не може. Про це свідчить той факт, що сам уряд пропонує профінансувати «пенсійні соціальні ініціативи» Президента за рахунок… збільшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду майже на 7 млрд гривень. Це – визнання урядом факту, що додаткових реальних надходжень економіка не дає. Отже і ресурсу для фінансування ініціатив Президента також немає», – зазначають в УДАРі.

«Очевидно, влада сподівається профінансувати свої ініціативи шляхом друку і випуску в обіг нічім не підкріпленої гривневої маси. Однак це – інфляційний напрямок. Таким чином, до виборів кожному пенсіонеру будуть роздавати по 100 гривень, а вже після виборів із кишені кожного українця через підвищення цін та послаблення національної валюти буде вилучатися в середньому по 200 – 300 гривень», – йдеться в заяві УДАРу.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» для реалізації соціальних ініціатив Президента В.Януковича.

Законом передбачається збільшити доходи держбюджету на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду збільшити на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Витрати держбюджету будуть збільшені до 391,356 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Крім того, передбачено збільшити фінансування Міністерства соціальної політики в 2012 році на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн. Основна частина коштів (6,96 млрд грн) буде направлена до бюджету Пенсійного фонду, зокрема: дотації на виплати пенсій, надбавок і підвищень за різними пенсійними програмами будуть збільшені на 1,341 млрд грн - до 49,17 млрд грн; витрати на покриття дефіциту бюджету ПФ збільшаться на 5,619 млрд грн - до 15,324 млрд грн.

Крім того, змінами до держбюджету буде направлено Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 4,575 млрд грн на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, централізоване водопостачання і водовідведення для населення. Загалом законом збільшено фінансування програм Мінрегіону на цей рік у 13,9 разів - до 4,945 млрд грн.

Зммінами також передбачено збільшення податкових надходжень до державного бюджету 2012 року на 7,7% або на 21,968 млрд грн - до 308 млрд грн.

Планові показники щодо надходження ПДВ із ввезених до України товарів планується збільшити на 14 млрд грн, або на 14% - до 115,995 млрд грн.

Суму надходжень від адміністративних зборів і платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності уряд пропонує збільшити на 2,018 млрд грн - до 6,760 млрд грн.

Статтю доходів «Інші надходження» пропонується збільшити на 6 млрд грн - до 8,980 млрд г