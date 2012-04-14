Німецьким лікарям нагадують: хвороба в Тимошенко є, час плине, і це не на користь

Українська сторона не одержала від німецьких лікарів висновків, чи відповідає харківська центральна клінічна лікарня № 5 «Укрзалізниці», де було запропоновано пройти лікування екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, тим вимогам, які є у рекомендаціях.

Про це сказала в інтерв’ю УНІАН член комісії Міністерства охорони здоров’я, спеціаліст у галузі неврології, професор Тамара Міщенко, коментуючи візит до Харкова німецьких лікарів, які оглянули клініку.

«Згідно з рекомендаціями міжнародної медичної комісії, Юлії Тимошенко була запропонована госпіталізація кілька тижнів тому, від якої вона відмовилася», - сказала Т.Міщенко.

Професор висловила жаль з цього приводу, оскільки, за її словами, «лікування ми могли розпочати ще кілька тижнів тому, і в клініці № 5 є всі умови для проведення і надання допомоги на тому рівні, який раніше запропонували німецькі лікарі».

Т.Міщенко повідомила, що 13 квітня фахівці з Німеччини разом з українськими колегами оглянули ЦКЛ № 5. За її словами, «ця лікарня відповідає сучасним вимогам, там є спеціалізоване відділення, яке займається саме такою патологією і проблемами здоров’я, які має Юлія Тимошенко».

«Ми побачили всі умови для проведення лікування: є сучасне обладнання, гарний діагностичний центр, працює висококваліфікований колектив лікарів. На нашу думку, ті рекомендації, що були зроблені два місяці тому, могли бути виконані в умовах цієї лікарні», - сказала Т.Міщенко.

На жаль, зауважила вона, від німецьких фахівців «ми вчора не одержали висновків, чи відповідає ця лікарня тим вимогам, які є в рекомендаціях. І друге питання: що робити далі, які ж наступні будуть рекомендації. Вчора, на жаль, ми не одержали таких рекомендацій».

За словами Т.Міщенко, зволікання несе негатив, оскільки «хвороба є, час плине, і це не на користь». «Що ж, - додала вона, - сумно, але будемо чекати».

Як вважає Т.Міщенко, Ю.Тимошенко могла б давно погодитися на лікування, але «кожна людина відповідає за стан свого здоров’я, вона сама має приймати рішення».

На запитання, як довго може тривати лікування Ю.Тимошенко, професор зазначила, що такий прогноз давати складно, лікування може бути і амбулаторним, і стаціонарним.

«Ми не знаємо, як пацієнт може відгукнутися на той чи інший метод лікування, чи буде бажання лікуватися, як буде все складатися. Це ситуація, яка потребує індивідуального підходу, врахування всіх індивідуальних особливостей пацієнта, як він буде реагувати на лікування. Я б не робила прогнозу щодо тривалості лікування», - сказала Т.Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня до Харкова прибули лікарі німецької клініки «Шаріте»: голова правління клініки, доктор наук в галузі неврології, професор Макс Айнхойпл та доктор наук у галузі травматології, професор Норберт Хаас.