Євгенія Тимошенко каже, що новий КПК позбавить її права бачитися з мамою

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, про це вона сказала сьогодні під час виступу з вітальною промовою на 40-ї щорічній конференції Міжнародного товариства за права людини, яка проходить у в’язниці-меморіалі Коттбус у Німеччині.

"Тепер, після реформи КПК, у людей не залишиться ніякої можливості захищати свої права", - заявила Є.Тимошенко.

Вона вважає, що низка нових положень Кримінального процесуального кодексу суперечить Конституції України. "Потрібна об’єктивна міжнародна оцінка цієї псевдореформи, яка позбавляє українців права на свій захист та на захист своєї сім'ї від державної каральної системи", - підкреслила вона.

"Якщо нова редакція КПК набуде чинності, я буду позбавлена права на побачення зі своєю мамою, хоча я сподіваюся, що вона до того часу вийде на волю. Але за гратами залишаться люди, які безвинно засуджені та не можуть дозволити собі найняти адвокатів", - пояснила Є.Тимошенко.