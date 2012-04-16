Янукович привітав Папу Римського

Текст привітання розміщений на офіційному сйті глави держави.

«Від імені народу України та від мене особисто прийміть щирі вітання з сьомою річницею Вашого обрання на Папський Престол. Роки Вашого Понтифікату яскраво свідчать про невтомну діяльність щодо захисту християнських цінностей, зміцнення миру між народами та поглиблення міжконфесійного діалогу», - зазначив В.Янукович.

Він особливо відзначив досягнутий за цей час високий рівень співробітництва між Україною та Святим Престолом як у двосторонніх взаєминах, так і в рамках міжнародних організацій.

Також Президент привітав Бенедикта XVI 85-річчям і побажав щедрого Божого благословення у служінні на благо Церкви та усього світу, духовних і тілесних сил на довгі роки життя.