Янукович привітав Папу Римського
11:43, 16 квітня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав Папу Римського Бенедикта XVI з нагоди сьомої річниці обрання на Папський Престол.
|Віктор Янукович привітав Бенедикта XVI 85-річчям
«Від імені народу України та від мене особисто прийміть щирі вітання з сьомою річницею Вашого обрання на Папський Престол. Роки Вашого Понтифікату яскраво свідчать про невтомну діяльність щодо захисту християнських цінностей, зміцнення миру між народами та поглиблення міжконфесійного діалогу», - зазначив В.Янукович.
Він особливо відзначив досягнутий за цей час високий рівень співробітництва між Україною та Святим Престолом як у двосторонніх взаєминах, так і в рамках міжнародних організацій.
Також Президент привітав Бенедикта XVI 85-річчям і побажав щедрого Божого благословення у служінні на благо Церкви та усього світу, духовних і тілесних сил на довгі роки життя.
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