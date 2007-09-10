Соціалісти врятують Партію регіонів у наступному парламенті

Голова Верховної Ради України 5 скликання Олександр МОРОЗ прогнозує, що після позачергових виборів фракція соціалістів в парламенті буде не меншою, а більшою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив на прес-конференції у Рівному. За його словами, «усі розмови про непроходження соціалістів до парламенту і про те, що «помаранчеві» сформують більшість, розраховані на простачків».

На думку О.МОРОЗА, наявність фракції соціалістів у Верховній Раді найбільше хвилює Президента України, бо в такому разі йому «не буде можливості формувати більшість так, як думає він і його команда». О.МОРОЗ також сказав, що присутність у парламенті соціалістів «не дозволить Віктору Андрійовичу (В.ЮЩЕНКУ – УНІАН) підім’яти під себе фракцію Партії регіонів у питаннях як зовнішньої, так і внутрішньої політики».

Говорячи про проведення наприкінці вересня засідання Верховної Ради з питань держбюджету, О.МОРОЗ наголосив, що таке засідання має упереджувальний характер. На його думку, воно необхідне для того, щоб ніхто потім не міг звинуватити парламент у тому, що він не працював протягом 30 днів.

О.МОРОЗ у Рівному зустрівся з однопартійцями, виступив у прямому ефірі облдержтелерадіокомпанії. А на центральному майдані Незалежності обласного центру виступив на мітингу. Послухати головного соціаліста прийшло кількасот прихильників СПУ.