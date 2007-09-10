Сайт Партії регіонів виключений з рейтингу bigmir)net за шахраювання

Офіційний інформаційний сервер Партії Регіонів відсьогодні виключений з загальноукраїнського рейтингу політичних сайтів bigmir)net . Сайт регіоналів був дискваліфікований за порушення правил участі в рейтингу.

У п`ятницю, 7 вересня, адміністраторам рейтингу надійшла інформація про те, що сайт Партії регіонів використовує для своєї розкрутки клік-клуб, що є забороненим правилами bigmir)net.

Програмісти перевірили статистику сайту і виявили, що більше 58% відвідин даного ресурсу справді здійснюються зі сторінки одного з клік-клубів. Цього ж дня адміністрація bigmir)net винесла попередження про те, що якщо протягом 24 годин накрутка не буде усунена, сайт видалять з рейтингу за порушення правил участі.

"10 вересня накрутка тривала і тому ми виключили сайт з рейтингу", - пояснили в bigmir)net.

За таке порушення правив регламент bigmir)net передбачає позбавлення участі в рейтингу терміном не менше місяця.

Кореспондент.нет