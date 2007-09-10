Партія регіонів доручила зробити звернення до народу ”новобранцям”

11 вересня в 13:00 в прес-центрі Партії регіонів (конференц-зал кіноцентру «Зоряний» за адресою: м. Київ, вул. Московська, 31/33), відбудеться брифінг, в ході якого Партія регіонів звернеться до українського народу з політичним зверненням.

За інформацією прес-служби Партії регіонів, в брифінгу візьмуть участь кандидати в народні депутати від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА і Валерій КОНОВАЛЮК.

Акредитація проводиться на місці - за наявності журналістських посвідчень.