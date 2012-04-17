Турчинов пропонує Кличку стати єдиним кандидатом від опозиції у мери Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, коментуючи заяву лідера «Удару» Віталія Кличка про те, що його політична сила вже узгодила 70 кандидатів за мажоритарними округами.

О.Турчинов нагадав, що ще декілька тижнів тому КОД звертався до В.Кличка з пропозицією узгодити кандидатів-мажоритарників. «На жаль, ми такої інформації і таких пропозицій поки що не отримували. Я буду радий, якщо сьогодні-завтра таку інформацію від цієї політичної сили нададуть», - сказав він.

При цьому О.Турчинов зауважив, що мова може йти не тільки про узгоджених кандидатів-мажоритарників від опозиції, але і щодо єдиної кандидатури на посаду мера Києва. «Я також хотів би, щоб це відбулося, і вважаю, що для цього є всі підстави», - додав він.