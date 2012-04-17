Турчинов: у справі ЄЕСУ не допитали ні гендиректора, ні головного бухгалтера

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

«Я думаю, що не тільки наша фракція, але й інші народні депутати, безумовно, будуть підтримувати Юлію Тимошенко, де б вона не знаходилась, у даному випадку - в Харкові», - сказав він.

За словами О.Турчинова, розгляд нової справи Ю.Тимошенко, яка стосується діяльності ЄЕСУ, є черговим політичним замовленням Адміністрації Президента.

«Але найбільше обурення викликає те, що вони не змогли знайти розумних звинувачень по тій справі, яка була закрита двома палатами Верховного Суду», - сказав він.

О.Турчинов наголосив, що Генеральна прокуратура звинувачує Ю.Тимошенко у тому, що вона начебто давала незаконні вказівки керівництву ЄЕСУ, хоча у той час була народним депутатом. «Є свідчення головного бухгалтера і генерального директора ЄЕСУ, і вони чітко підтверджують, що ніяких злочинних вказівок Юлія Володимирівна їм не давала», - сказав він.

При цьому О.Турчинов додав, що прокуратура настільки поспішала з цією справою, що ні головний бухгалтер, ні генеральний директор допитані не були. «Посилаючись на неіснуючих свідків, вони сфальсифікували справу», - заявив О.Турчинов.

На його переконання, якщо в Україні є правосуддя, то справа буде судом повернута в прокуратуру. «Єдине, що може вирішити суддя, це закрити цю справу і повернути усі ці фальшиві папірці до Генеральної прокуратури», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде Ю.Тимошенко присутньою на судовому засіданні, О.Турчинов нагадав, що незалежні лікарі підтвердили той факт, що вона самостійно не може пересуватися.

«Тому я не уявляю, як її будуть на ношах привозити до суду», - ззаначив О.Турчинов.

За його словами, незважаючи на незадовільний стан Ю.Тимошенко, ніхто судовий процес не збирається переносити.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня прокуратура Харківської області направила до Київського райсуду Харкова кримінальну справу щодо ЄЕСУ.

Попереднє слухання справи призначене на 19 квітня. Ю.Тимошенко у справі ЄЕСУ судитиме 36-річний суддя Костянтин Садовський.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн., розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн. грн. податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн. прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ