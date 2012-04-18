Нагородження переможців Дитячого художнього конкурсу «Я козацького роду!»

В суботу, 21 квітня, о 13.00 у Києві відбудеться нагородження переможців Дитячого національного конкурсу «Я козацького роду!» за темою «Малюнок на козацьку тематику».

У програмі заходу:

13:00 - зустріч гостей козацькими джурами, феєричний виступ з козацькою зброєю від «Арт-шоу «Гопак», зображення гостей в образі козака;

13:10 - Всеукраїнська мистецька акція «Малюймо козака разом!» (20 дітей-переможців малюватимуть разом величезного козака);

13:15 - співає заслужений артист України, кобзар Тарас Силенко;

13.20 - перегляд унікальної виставки дитячих козацьких малюнків (близько 300 робіт), голосування за приз глядацьких симпатій;

13:35 - нагородження дітей-переможців, діти підписують «Козацьку Грамоту».

Привітання від організаторів конкурсу та членів журі: знакових художників Сергія Якутовича, Івана Марчука, Миколи Стратілата, Володимира Прядки, Костя Лавра, Анатолія Буртового, Петра Гончара, Івана Гупіка, Наталії Полтавець, директора видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Івана Малковича, прозаїка та поета Олександра Бригинця, музиканта та співака Олега Скрипки, найсильнішої людини світу Василя Вірастюка, музиканта і журналіста Романа Коляди та інших;

14:15 - грає бандурист Ярослав Джусь;

14:20 - частування гостей свята справжнім козацьким кулішем та іншими стравами національної кухні.

Захід проходитиме в Національному музеї літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11).

Акредитація журналістів:

тел. (050) 410-79 32, (044) 229-47-73

ел. адреса: tabir@hopak.kiev.ua

Інформація про конкурс на сайті: www.hopak.kiev.ua

Автор та організатор конкурсу: Дитячий табір «Козацька Фортеця».