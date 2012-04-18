Нагородження переможців Дитячого художнього конкурсу «Я козацького роду!»
В суботу, 21 квітня, о 13.00 у Києві відбудеться нагородження переможців Дитячого національного конкурсу «Я козацького роду!» за темою «Малюнок на козацьку тематику».
У програмі заходу:
13:00 - зустріч гостей козацькими джурами, феєричний виступ з козацькою зброєю від «Арт-шоу «Гопак», зображення гостей в образі козака;
13:10 - Всеукраїнська мистецька акція «Малюймо козака разом!» (20 дітей-переможців малюватимуть разом величезного козака);
13:15 - співає заслужений артист України, кобзар Тарас Силенко;
13.20 - перегляд унікальної виставки дитячих козацьких малюнків (близько 300 робіт), голосування за приз глядацьких симпатій;
13:35 - нагородження дітей-переможців, діти підписують «Козацьку Грамоту».
Привітання від організаторів конкурсу та членів журі: знакових художників Сергія Якутовича, Івана Марчука, Миколи Стратілата, Володимира Прядки, Костя Лавра, Анатолія Буртового, Петра Гончара, Івана Гупіка, Наталії Полтавець, директора видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Івана Малковича, прозаїка та поета Олександра Бригинця, музиканта та співака Олега Скрипки, найсильнішої людини світу Василя Вірастюка, музиканта і журналіста Романа Коляди та інших;
14:15 - грає бандурист Ярослав Джусь;
14:20 - частування гостей свята справжнім козацьким кулішем та іншими стравами національної кухні.
Захід проходитиме в Національному музеї літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11).
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тел. (050) 410-79 32, (044) 229-47-73
ел. адреса: tabir@hopak.kiev.ua
Інформація про конкурс на сайті: www.hopak.kiev.ua
Автор та організатор конкурсу: Дитячий табір «Козацька Фортеця».