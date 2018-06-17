Що сталося з Першим національним?

Щоразу, як приїжджаю додому на Різдво чи на Пасху, ми з татом передивляємося трансляцію богослужінь усіх традиційних церков в Україні по Першому національному. Проте з Національним останнім часом щось сталося. На Різдво хотіла подивитися фільм про Ісуса Христа, послухати колядки, переклацала всі телеканали, які вважають українськими, проте нічого не знайшла. Увімкнула Національний, там ішла стрічка про Ісуса, але... російською мовою.

І ось ніч перед Великоднем... Вмикаємо Національний послухати святкову літургію, і що бачимо? Просто очам своїм не віримо: на екрані Першого національного вперше в історії України – пряма трансляція літургії з Москви. На екрані самозакохано віщає глава російської церкви Кирило (Гундяєв), поруч Путін, Медведєв...

Перед тим телеканал показував інтерв`ю з главою УПЦ Митрополитом Володимиром. Журналіст Національного ставив запитання Митрополиту російською мовою, дарма що глава церкви відповідав українською...

І в сотий раз постало запитання: у якій країні ми живемо?

Ми зателефонували до офіційного керівництва Національного. Заступник президента НТУ Валід Арфуш хотів усе зіпхнути на “Еру”, мовляв, це вже їхній ефірний час був, хоча це не так. Потім відрізав: це, мовляв, не в його компетенції, і взагалі він такими речами не переймається:

 Особисто я собі ніколи не задаю питання, чия це церква, хто там служить. Тому намагаюся не встрявати в будь-яку полеміку з цього питання, бо мені особисто все одно яка конфесія.

Пан Арфуш порадив звернутися до президента телекомпанії Єгора Бенкендорфа.

Ми звернулися. Пан Бенкендорф почав було щось відповідати, проте потім попросив прислати запитання письмово, бо так йому “буде краще сформулювати”. Він устиг сказати, що не бачить нічого в цьому поганого, бо мовляв, щороку транслюється богослужіння з Ватикану на чолі з Папою Римським.

Дивно, невже Кирила вже прирівняли до Папи?

За його словами, трансляцією з Москви “українцям хотіли зробити приємний сюрприз” і “щиро” дивуються, чому це обурило громадськість.

Щодо російської мови на Національному, пан Бенкендорф теж не вбачає нічого поганого. Ба більше — це робилося цілком свідомо й планово, аби “залучити більше коло аудиторії”.

Ми поцікавилися в експертів, що б мало означати те, що вперше за історію незалежної України українцям транслюють богослужіння з Москви з Кирилом, Медведєвим і Путіним?

Віктор Єленський, експерт з релігійних питань:

УКРАЇНЦІВ ЗАХОТІЛИ ОБРАЗИТИ

Це справді безпрецедентно. Такого не було ніколи. Мені важко сказати, чим керувалися ті, хто запускав таку традицію. Тим більше, ставити літургію з Москви першою, перед усіма іншими – це не вміщається в рамки здорового глузду. Хіба хтось хотів завдати кривди українцям.

Також був дисбаланс у висвітленні літургій. Це був ляпас для церков, які отримали другорядний чи третьорядний час на українському телебаченні.

...Глава держави не може надавати перевагу одній з конфесій у країні, яка є мультиконфесійною.

У минулому — за президентів Кучми, Ющенка — було, по-перше, досягнуто балансу у висвітленні святкових літургій, по друге — у ставленні до конфесій.

За Януковича все стало по-іншому. Не витримують жодної критики висловлювання про те, що глава держави є вірним лише однієї церкви і не може ходити до інших.

Якщо він є вірним якоїсь однієї церкви, то не має перетворювати це на акт державного протоколу.

Ми бачили, що на цьогорічному великодньому богослужінні, як і на попередніх, з главою держави була половина Адміністрації президента, Кабміну. Отже, якщо глава держави через свої релігійні переконання не може ходити в інші церкви, то нехай тоді тихо йде в храм своєї церкви й молиться там без медіа. Бо відомо, що дух святий дихає там, де хоче, а не там, де телекамери.

Василь Ілащук, екс-президент Першого національного:

МИ Ж ТЕПЕР СЛУЖИМО МОСКВІ

Перший національний — тепер філія російського офіційного телебачення.

Ну, транслювали, напевне, тому, що тепер така державна політика і Першого національного, зокрема. Ми ж тепер служимо Москві. Хіба ви про це не знаєте?

І взагалі я зараз не дивлюся Перший національний, бо мені стає сумно.

Дмитро Степовик, Історик, експерт з іконопису:

ЦЕ БУЛА ВКАЗІВКА ВІД НАЙВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ

Нічого особливого це не може означати. Це форма угодовства щодо Росії. Усе замішано на газі. Напевне, українське керівництво таким слізним методом добивається знижки ціни на газ у росіян, які виставляють усе нові й нові вимоги, зокрема оцю трансляцію богослужіння з храму Христа Спасителя в Москві. Щоб в Україні показали президентів Росії...

Це все треба розглядати в комплексі. Зокрема, як елемент побудови “руского міра”. Вони це називають “вернуть Украину”. Тому спроби робилися й робитимуться. Спроби робив Єльцин, Путін, тепер — новий Путін.

Це з тої самої серії, що й передача українських святинь Московському патріархату. Зокрема Почаївської Лаври, яку будували уніати, а також 28 гектарів Печерської Лаври, яка знаходиться за півтори кілометра від уряду України...

Але з цього нічого не вийде, тому що ніхто не хоче добровільно надіти на себе ярмо.

Показали нам на Великдень Кирила, який не є духовною особою, а займається нечесним тютюновим і алкогольним бізнесом. Його навіть у самій Росії не вважають духовним наставником. Тому я особисто думаю, що з цих ігрищ нічого не вийде, тому що в Україні є потужні церковні позиції, хоча церква в нас і розділена. Навіть церква УПЦ МП, більше крило якої вважають промосковським, не хоче підпорядковуватися Москві.

Ну, показали Кирила, подивилися і всі забули. У нас своя церква. Тому великого значення цьому надавати не варто.

Я переконаний, що це була вказівка від найвищого керівництва держави. Бо якби не було вимоги, то не було б трансляції. Для населення це зіграло швидше негативну роль. За кілька останніх приїздів Кирила ми побачили його нахрапистість, його абсолютну недуховність... І українці це дуже відчули.

Оксана Климончук