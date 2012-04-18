Екс-заступники Луценка збирають гроші на «відшкодування» у справі екс-міністра

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили колишні заступники Ю.Луценка Володимир Євдокимов, Віталій Ярема, Павло Кононенко та Олександр Ембулатов.

Як зазначив В.Євдокимов, ідея організувати збір коштів в сумі понад 643 тис грн, які зобов’язаний сплатити екс-міністр за начебто незаконну організацію урочистостей з нагоди Дня міліції в палаці «Україна», з’явилася у жовтні минулого року.

«Тоді пролунала ініціатива ветеранів МВС, оскільки є вирок, є обвинувачення, що негоже гасити «борг» одному міністру», - зазначив В.Євдокимов. За його словами, для збору коштів була створена ініціативна група, на адресу якої нещодавно почало надходити багато звернень як від колишніх, так і від діючих співробітників міліції з проханням вказати, на який банківський рахунок треба перераховувати гроші.

Як зауважив В.Євдокимов, члени ініціативної групи «як юристи щиро здивовані обвинуваченням колишньому міністру і вважаємо, що це обвинувачення торкається кожного з нас». При цьому колишній заступник Ю.Луценка наголосив, що збір коштів для відшкодування МВС начебто завданих збитків «не носить абсолютно ніякого політичного характеру…».

В контексті сказаного колишній начальник столичної міліції В.Ярема наголосив, що призначена Ю.Луценку до сплати сума не повинна лягти тягарем на плечі його сім’ї, оскільки понад 3 тис працівників міліції були запрошені до палацу «Україна» разом із членами своїх родин. «Ми дійсно не розуміємо цього рішення суду, терміну, який призначено Ю.Луценку. Це моя особиста думка, і я її хочу передати Юрію Віталійовичу, ми ніколи не будемо вважати його злочинцем, навіть якщо він буде знаходитись в місцях позбавлення волі… Я особисто звертаюся до керівництва МВС, щоб вони не здійснювали якихось санкцій стосовно працівників, якщо вони здійснять бажання перерахувати кошти за свій отриманий квиток (на урочистості з нагоди Дня міліції до палацу «Україна» - УНІАН)», - зазначив В.Ярема.

В.Євдокимов додав, що він особисто за кілька днів отримав понад 200 дзвінків від працівників органів внутрішніх справ, які висловили бажання «відшкодувати» у справі екс-міністра. За словами В.Євдокимова, якщо кожен із 300 тис працівників міліції «скинеться» по 2 гривні, то «збиток» реально відшкодувати.

У свою чергу П.Кононенко нагадав, що з часів СРСР «День міліції був очікуваний всіма телеглядачами святом, оскільки така кількість естрадних зірок ні на жодному заході присутня не була».

Як зазначили учасники прес-конференції, якщо сьогодні іде мова про повернення довіри до міліції, «так давайте хоча б не забирати цей день у міліції».

Водночас під час прес-конференції її учасники оприлюднили телефон ініціативної групи, за яким усі охочі перерахувати кошти можуть звернутися: 096-258-36-08, а також банківські реквізити, на які можна перерахувати кошти: Рахунок отримувача 35223044000034; отримувач МВС; код 00032684; банк отримувач Державне казначейство України; МФО 820172; призначення відшкодування грошових коштів державного бюджету на урочисті заходи до Дня міліції 2008-2009 років; прізвище, ім’я, по батькові платника, персональний ідентифікаційний код.

Як пояснив В.Євдокимов, особисті персональні дані платника необхідні для того, щоб в разі, якщо вирок Ю.Луценку буде скасовано, перераховані гроші можна було повернути через суд.