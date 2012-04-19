Турчинов заявляє про другу хвилю політичних репресій в Україні

В Україні розпочалася друга хвиля політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, коментуючи запланований на сьогодні початок судового процесу проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

«Сьогодні розпочалася друга хвиля репресій проти політичних опонентів, сьогодні розпочався новий судовий фарс», - сказав О.Турчинов.

Він наголосив, що влада за допомогою судів заборонила усім організаціям «Батьківщини» пікетувати засідання суду. На думку О.Турчинова, влада користується залежністю української судової системи.

О.Турчинов підкреслив, що захист Ю.Тимошенко наполягатиме на закритті кримінальної справи проти екс-прем’єра.

У свою чергу, захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що справа проти Ю.Тимошенко по ЄЕСУ вже закривалася судами. «Усе, що інкримінують Тимошенко, це усні вказівки», - зазначив С.Власенко.