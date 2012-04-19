Власенко заявив відвід прокурору Лобачу - за політичні лозунги
10:49, 19 квітня 2012Політика
1466 0
Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив відвід прокурору Віктору Лобачу, який підтримує держобвинувачення у справі проти Тимошенко щодо ЄЕСУ.
|Власенко переконаний, що дії прокурорів політично вмотивовані
Як передає кореспондент УНІАН, свій відвід захист Ю.Тимошенко заявив після доповіді В.Лобача, який звинуватив Ю.Тимошенко «в ошукуванні та обкраданні українського народу».
На думку С.Власенка, дії прокурорів упереджені та політично вмотивовані. Зокрема, на його думку, прокурор В.Лобач «виголошує політичні лозунги», тому не може встановити об’єктивну істину у цій справі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter