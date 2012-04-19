Власенко заявив відвід прокурору Лобачу - за політичні лозунги

Як передає кореспондент УНІАН, свій відвід захист Ю.Тимошенко заявив після доповіді В.Лобача, який звинуватив Ю.Тимошенко «в ошукуванні та обкраданні українського народу».

На думку С.Власенка, дії прокурорів упереджені та політично вмотивовані. Зокрема, на його думку, прокурор В.Лобач «виголошує політичні лозунги», тому не може встановити об’єктивну істину у цій справі.