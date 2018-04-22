Супермена Ющенка і людину-павука Януковича можна замовити по телефону

До другого благодійного аукціону з продажу ексклюзивних ляльок “Політичний театр ляльок - 2007”, який відбудеться 18 вересня, організатори вже підготувалися. Цього року було виготовлено 12 ляльок-політиків, але надійшло замовлення на ще одну. Хто ж захотів дістати ляльку зі своїм зображенням - організатори поки тримають у таємниці. Проте відомі імена решти прототипів: супермен Ющенко, людина-павук Янукович, Ахметов в образі героя з “Володаря перстнів”, жінка-кішка Тимошенко, Мардж Сімпсон – Вітренко, “хрещений батько” Литвин, Нео з “Матриці” – Шуфрич, у Гарі Поттері легко вгадується Луценко, Черновецький в образі інопланетянина. Ідею саме таких образів політиків запропонували хлопці з Comedy Club. А втілювали її в життя дизайнери Христина Гусіна і Наталя Ягупова.

Перед виборами традиційними стають соцопитування і всілякі рейтинги. “А у нас буде фінансове опитування”, - розповіла Президент «Преміум Клубу Фаворит», дружина народного депутата Богдана Губського Євгенія Губська. Стартова ціна кожної ляльки $1 тис. Щоб не виникало ніяких питань щодо пріоритетності при оголошенні номера ляльок організатори вирішили, що порядковий номер кожного лота збігатиметься з порядковим номером політичної партії у виборчому списку.

Вибір образів саме цих політиків організатори аргументують їх перспективністю в плані збору коштів. Усі ляльки ручної роботи, кожна – єдина у своєму роді. Лялька стоїть на мармуровій підставці, обличчя і руки виготовлені з гіпсу, каркас гнучкий. Хоча ляльки дуже важкі, вони досить крихкі. “Тканини використані хороші, досить дорогі – це дань пошани політикам. Януковича і Луценка в кашемір одягнули”, - розповіла Гусіна. А особисто Христині найбільше сподобався костюм і образ Мороза – відомий з мультфільму всім дітям добрий привид Каспер.

“У нас не залишиться не проданих ляльок. Врешті-решт ми самі їх купимо", - впевнено заявила автор ідеї аукціону, власниця столичного ресторану і за сумісництвом дружина футболіста Владислава Ващука Маргарита Січкар. А Губська додала: “Ми заздалегідь попередили всіх учасників аукціону - якщо ляльку не куплять у першому колі, ми поставимо на ній табличку “Sale”. Але якому ж політикові захочеться бути зниженим у ціні, тим паче напередодні виборів?

Можна навіть купити ляльку інкогніто: не відвідувати аукціон, а домовитися по телефону. До речі, на аукціон вже пообіцяли прийти і деякі “винуватці події”: Наталія Вітренко і Нестор Шуфрич, чекають прибуття й інших політиків, їх родичів, знайомих і колег. “У нас випадкових людей не буде. Всі прийдуть тільки з метою покупки", – заявила Губська.

Всі зібрані кошти на аукціоні підуть на покупку сепаратора кліток крові для дітей хворих лейкемією в клініку “ОХМАТДИТ”. До речі, це вже не перший подібний захід. У березні минулого року пройшов аукціон “Політичний парад ляльок 2006”, тоді було продано 13 ляльок на суму 708 010 тис. грн.

Анна Ященко