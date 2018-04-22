Супермена Ющенка і людину-павука Януковича можна замовити по телефону

Супермена Ющенка і людину-павука Януковича можна замовити по телефону

13:56, 11 вересня 2007
1068

У столиці пройде доброчинний аукціон з продажу ляльок, що зображають українських  політиків... "Януковича і Луценка в кашемір одягнули..."

До другого благодійного аукціону з продажу ексклюзивних ляльок “Політичний театр ляльок - 2007”, який відбудеться 18 вересня, організатори вже підготувалися. Цього року було виготовлено 12 ляльок-політиків, але надійшло замовлення на ще одну. Хто ж захотів дістати ляльку зі своїм зображенням  - організатори поки тримають у таємниці. Проте відомі імена решти прототипів: супермен Ющенко, людина-павук Янукович, Ахметов в образі героя з “Володаря перстнів”, жінка-кішка Тимошенко, Мардж Сімпсон – Вітренко, “хрещений батько” Литвин, Нео з “Матриці” – Шуфрич, у Гарі Поттері легко вгадується Луценко, Черновецький в образі інопланетянина. Ідею саме таких образів політиків запропонували хлопці з Comedy Club. А втілювали її в життя дизайнери Христина Гусіна і Наталя Ягупова.

Перед виборами традиційними стають соцопитування і всілякі рейтинги. “А у нас буде фінансове опитування”, - розповіла Президент «Преміум Клубу Фаворит», дружина народного депутата Богдана Губського Євгенія Губська. Стартова ціна кожної ляльки $1 тис. Щоб не виникало ніяких питань щодо пріоритетності при оголошенні номера ляльок організатори вирішили, що порядковий номер кожного лота збігатиметься з порядковим номером політичної партії у виборчому списку.

Вибір образів саме цих політиків організатори аргументують їх перспективністю в плані збору коштів. Усі ляльки ручної роботи, кожна – єдина у своєму роді. Лялька стоїть на мармуровій підставці, обличчя і руки виготовлені з гіпсу, каркас гнучкий. Хоча ляльки дуже важкі, вони досить крихкі. “Тканини використані хороші, досить дорогі – це дань пошани політикам. Януковича і Луценка в кашемір одягнули”, - розповіла Гусіна. А особисто Христині найбільше сподобався костюм і образ Мороза – відомий з мультфільму всім дітям добрий привид Каспер.

“У нас не залишиться не проданих ляльок. Врешті-решт ми самі їх купимо", -  впевнено заявила автор ідеї аукціону, власниця столичного ресторану і за сумісництвом дружина футболіста Владислава Ващука Маргарита Січкар. А Губська додала: “Ми заздалегідь попередили всіх учасників аукціону - якщо ляльку не куплять у першому колі, ми поставимо на ній табличку “Sale”. Але якому ж політикові захочеться бути зниженим у ціні, тим паче напередодні виборів?

Можна навіть купити ляльку інкогніто: не відвідувати аукціон, а домовитися  по телефону. До речі, на аукціон вже пообіцяли прийти і деякі “винуватці події”: Наталія Вітренко і Нестор Шуфрич, чекають прибуття й інших політиків, їх родичів, знайомих і колег. “У нас випадкових людей не буде. Всі прийдуть тільки з метою покупки", – заявила Губська.

Всі зібрані кошти на аукціоні підуть на покупку сепаратора кліток крові для дітей хворих лейкемією в клініку “ОХМАТДИТ”. До речі, це вже не перший подібний захід. У березні минулого року пройшов аукціон “Політичний парад ляльок 2006”, тоді було продано 13 ляльок на суму 708 010 тис. грн.

Анна Ященко

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter