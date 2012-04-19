Німецькі фахівці закцентували на психосоматиці при лікуванні Тимошенко

Про це повідомляється на сайті відомства.

Прес-служба МОЗ повідомляє, що «у офіційному листі відзначається, що обрана клініка зустрічає теплою світлою атмосферою, яка вказує на широкий спектр оснащення за найсучаснішими медичними стандартами; матеріальне оснащення діагностичного та терапевтичного відділення є широким та дозволяє проводити значну кількість лікувальних заходів.»

«Німецькі лікарі висловили задоволення тим, що лікарню оснащено телемедичними приладами, які дають змогу проводити телемедичні конференції не лише в середині країни, а й з іншими країнами Європи» - заявили у МОЗ.

Окремим моментом у лікуванні Ю. Тимошенко, німецькі фахівці визначили «питання психологічного характеру, які пов’язані з довірою Тимошенко Ю.В. до українських лікарів. Для лікування такого типу хвороб, як зазначають німецькі фахівці, важливим є психосоматичний компонент (психосоматика - напрям у медицині, який вивчає вплив психологічних чинників на виникнення і перебіг тілесних (соматичних) хвороб - УНІАН). У документі вказується, що виходячи з історії хвороби Ю. Тимошенко, існує термінова необхідність психосоматичного лікування», - йдеться у повідомленні МОЗу.