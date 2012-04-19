Німецькі фахівці закцентували на психосоматиці при лікуванні Тимошенко
Міністерство охорони здоров’я України отримало від Міністерства закордонних справ офіційні висновки німецьких лікарів клініки «Шаріте» щодо терапевтичних можливостей лікарні «Укрзалізниці».
Про це повідомляється на сайті відомства.
Прес-служба МОЗ повідомляє, що «у офіційному листі відзначається, що обрана клініка зустрічає теплою світлою атмосферою, яка вказує на широкий спектр оснащення за найсучаснішими медичними стандартами; матеріальне оснащення діагностичного та терапевтичного відділення є широким та дозволяє проводити значну кількість лікувальних заходів.»
«Німецькі лікарі висловили задоволення тим, що лікарню оснащено телемедичними приладами, які дають змогу проводити телемедичні конференції не лише в середині країни, а й з іншими країнами Європи» - заявили у МОЗ.
Окремим моментом у лікуванні Ю. Тимошенко, німецькі фахівці визначили «питання психологічного характеру, які пов’язані з довірою Тимошенко Ю.В. до українських лікарів. Для лікування такого типу хвороб, як зазначають німецькі фахівці, важливим є психосоматичний компонент (психосоматика - напрям у медицині, який вивчає вплив психологічних чинників на виникнення і перебіг тілесних (соматичних) хвороб - УНІАН). У документі вказується, що виходячи з історії хвороби Ю. Тимошенко, існує термінова необхідність психосоматичного лікування», - йдеться у повідомленні МОЗу.