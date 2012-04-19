Німецькі фахівці закцентували на психосоматиці при лікуванні Тимошенко

20:10, 19 квітня 2012
Політика
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Міністерство охорони здоров’я України отримало від Міністерства закордонних справ офіційні висновки німецьких лікарів клініки «Шаріте» щодо терапевтичних можливостей лікарні «Укрзалізниці».

Юлія Тимошенко

Про це повідомляється на сайті відомства.

Прес-служба МОЗ повідомляє, що «у офіційному листі відзначається, що обрана клініка зустрічає теплою світлою атмосферою, яка вказує на широкий спектр оснащення за найсучаснішими медичними стандартами; матеріальне оснащення діагностичного та терапевтичного відділення є широким та дозволяє проводити значну кількість лікувальних заходів.»

«Німецькі лікарі висловили задоволення тим, що лікарню оснащено телемедичними приладами, які дають змогу проводити телемедичні конференції не лише в середині країни, а й з іншими країнами Європи» - заявили у МОЗ.

Окремим моментом у лікуванні Ю. Тимошенко, німецькі фахівці визначили «питання психологічного характеру, які пов’язані з довірою Тимошенко Ю.В. до українських лікарів. Для лікування такого типу хвороб, як зазначають німецькі фахівці, важливим є психосоматичний компонент (психосоматика - напрям у медицині, який вивчає вплив психологічних чинників на виникнення і перебіг тілесних (соматичних) хвороб - УНІАН). У документі вказується, що виходячи з історії хвороби Ю. Тимошенко, існує термінова необхідність психосоматичного лікування», - йдеться у повідомленні МОЗу.

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