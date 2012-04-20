Суд заборонив фото-, відеозйомку і трансляцію процесу над Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, своє рішення К.Садовський оголосив під час судового засідання з попереднього розгляду справи щодо ЄЕСУ, розглянувши клопотання захисників Ю.Тимошенко щодо забезпечення представникам ЗМІ максимальних умов для висвітлення судового процесу, включаючи дозвіл на відеозйомку..

За словами судді, суд, відповідно до чинного законодавства, «повинен забезпечити неможливість зносин свідків». «У разі трансляції судового процесу цей принцип забезпечити буде неможливо», - сказав К.Садовський.

На його думку, заборона відеозйомки і трансляції судового засідання не порушує принципу відкритості судового засідання. «Відмова у проведенні фото-, відеозйомки, трансляції ніяким чином не порушує принципу гласності та відкритості судового розгляду, оскільки ця кримінальна справа розглядається у відкритому судовому засіданні», - підкреслив К.Садовський.

Він наголосив, що заборона на фото-, відеофіксацію і трансляцію судових засідань буде чинною протягом всього процесу.