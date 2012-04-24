У БЮТ кажуть, що в Тимошенко гематоми від побиття. Опозиція блокує ВР

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну Верховної Ради і вимагають негайно заслухати генерального прокурора України Віктора Пшонку щодо перевезення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з Качанівської колонії до лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, також опозиціонери вимагають допустити до Ю.Тимошенко депутатів-лікарів, включаючи представників Партії регіонів.

«Ми не підемо з цього місця, поки тут не буде генерального прокурора. Ми не підемо звідси, поки тут не буде керівника «фашистської» пенітенціарної служби», - сказав депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Пашинський.

Крім того, він наголосив, що Ю.Тимошенко чотири дні тому примусово доставили до лікарні й до неї застосовувалася сила. Зокрема, сказав він, Ю.Тимошенко вдарили у живіт та заламували руки.

Після виступу С.Пашинського частина депутатів від фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували також президію ВР.

Як повідомляє "Українська правда" із посиланням на Пашинського, у Тимошенко на животі величезна гематома. "Під час перевезення Юлії Тимошенко у лікарню конвой вдарив її в живіт. У неї на животі величезна гематома, синці на руках, бо їй викручували руки", - сказав він.

"Їй нанесли кілька ударів у тулуб", - додав Пашинський.

За його словами, саме тому захисника Тимошенко Сергія Власенка не допускали до його підзахисної протягом понеділка і половини вівторка.