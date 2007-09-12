Завтра, 13 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у Всеукраїнському форумі «Здорова нація», що розпочне роботу об 11.00 у Національній опері України (вул. Володимирська, 50).

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час форуму планується обговорити питання про стан та перспективи розвитку національної системи охорони здоров’я; про підвищення ефективності взаємодії влади, громадських організацій, ЗМІ у сфері формування здорової нації; про формування свідомого ставлення громадськості до необхідності збереження та поліпшення здоров’я населення.

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