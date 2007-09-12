При перетині держкордону ніяких ”карток тимчасового обліку” заповнювати не треба

Окружний адміністративний суд визнав неправомірною вимогу прикордонної служби заповнювати картку тимчасового обліку під час перетину громадянами України кордону на період до проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в УНІАН заступник керівника штабу Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Микола ОНІЩУК.

Він повідомив, що вчора Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом громадянина України ГОЛОДНЮКА прийняв рішення, яким повністю задовольнив його вимоги, стосовно того, що під час перетину громадянами України державного кордону на період до проведення виборів, вимога працівників органів Державної прикордонної служби щодо обов’язкового заповнення картки тимчасового обліку є неправомірною.

М.ОНІЩУК нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з конституційним поданням до КС з приводу визнання такими, що не відповідають Конституції України обмеження, встановлені законом про вибори народних депутатів, щодо громадян України, які виїхали за кордон і в період за три дні до початку виборів не зможуть повернутися в Україну. На думку Президента України, законом встановлені “очевидні конституційні обмеження прав громадян - політичне право брати участь у голосуванні як громадян України".

М.ОНІЩУК вважає, що рішення Окружного адміністративного суду є свого роду свідченням правильності позиції глави держави.

Заступник керівника штабу блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” зазначає, що згідно з рішенням суду, громадяни України, які до 30 вересня цього року будуть перетинати кордон України, не зобов’язані заповнювати будь-які картки окрім тих, які стосуються власне правил перетину державного кордону, встановлених законом про порядок в’їзду і виїзду громадян так і відповідною постановою Кабміну, яка регулює ці відносини.

В той же час він зазначив, що це рішення суду “не знімає проблему обмежень у праві голосувати громадянам, які виїжджають за кордон і повертаються пізніше, ніж за три дні до виборів”. Відповідаючи на запитання журналістів, чи зможе все-таки міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК проголосувати, оскільки він 26-28 вересня перебуватиме у відрядженні, М.ОНІЩУК зазначив, що ця ситуація є ще одним підтвердженням, що такі норми закону “малозмістовні, мяко кажучи, а очевидно, протиправні”. За його словами, ця ситуація підтверджує “очевидну і безпідставну необгрунтованість відповідних положень” виборчого закону.