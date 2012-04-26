Єфремов пообіцяв привести Лутковську до присяги, незважаючи ні на що
22:25, 26 квітня 2012Політика
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Звернення опозиції до суду щодо обрання Валерії Лутковської на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не є перепоною для приведення її до присяги.
Єфремова заяви опозиції не обходять
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
«Ні, це не є перепоною. Це дія заради дії», - сказав він.
За словами О.Єфремова, процедура обрання В.Лутковської є цілком легітимною та прозорою.
«Усе інше - це піар-акція для тих людей, які намагаються щось змінити», - додав О.Єфремов.
На його переконання, В.Лутковська буде приведена до присяги як тільки парламент почне працювати.
Як повідомляв УНІАН, за словами члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрія Одарченка, опозиція оскаржила у суді обрання В.Лутковської і вимагає заборонити приведення її до присяги.
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