Єфремов пообіцяв привести Лутковську до присяги, незважаючи ні на що

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Ні, це не є перепоною. Це дія заради дії», - сказав він.

За словами О.Єфремова, процедура обрання В.Лутковської є цілком легітимною та прозорою.

«Усе інше - це піар-акція для тих людей, які намагаються щось змінити», - додав О.Єфремов.

На його переконання, В.Лутковська буде приведена до присяги як тільки парламент почне працювати.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрія Одарченка, опозиція оскаржила у суді обрання В.Лутковської і вимагає заборонити приведення її до присяги.