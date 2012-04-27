Дніпропетровська "Батьківщина" закликає Тимошенко припинити голодування

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови облорганізації партії Олег Робкін.

«Наша акція спрямована на підтримку нашого лідера. Ми звернулися до Юлії Володимирівни з проханням про припинення її голодування. Також ми вимагаємо від влади звільнити від займаних посад генпрокурора Пшонку, керівництво пенітенціарної служби та начальника Качанівської колонії», - зазначив О. Робкін.

За його словами, активісти обласної організації «Батьківщини» прийняли рішення 27 квітня розпочати у центрі Дніпропетровська, на площі ім. Леніна, безстрокове голодування на підтримку Ю.Тимошенко.