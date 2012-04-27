Львів вимагає ліквідувати Харківські угоди

Депутати Львівської обласної ради вимагають від Верховної Ради України денонсувати Харківські угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 77 депутатів облради.

„27 квітня 2010 року десятки тисяч українських громадян на площі перед парламентом протестували проти ратифікації Харківських угод. Цей договір має бути скасований, оскільки суперечить інтересам України, створює загрозу для національної безпеки країни та завдає збитків національній економіці”.

Львівські депутати зазначають, що „Харківські угоди не вирішили жодної політичної, економічної чи безпекової проблеми” і вимагають „підтримати законопроект про денонсацію Харківських угод, який внесено на розгляд Верховної Ради, та виконати свій прямий обов’язок – служити народу України та діяти в його інтересах”.

„Ми також вимагаємо припинити політичне переслідування учасників акції протесту проти ратифікації Харківських угод. Ми закликаємо громадськість, політичні партії та українських громадян вийти на вулицю і сказати рішуче «Ні!» ганебним Харківським угодам, ганебній антиукраїнській владі Януковича», - йдеться у тексті заяви.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років. В обмін на це Україна одержала знижку при закупівлях російського газу на 100 доларів за тисячу кубометрів.