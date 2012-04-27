Росія уважно стежить за ситуацією з Тимошенко

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич на брифінгу в Москві.

«Ми уважно стежимо за цією ситуацією і розуміємо, що Юлії Тимошенко потрібна термінова медична допомога», - сказав О.Лукашевич.

За його словами, Росія розраховує, що влада України вживатиме усіх необхідних заходів з повного дотримання законних прав Ю.Тимошенко.

Як сказав О.Лукашевич, влада України має проявити гуманність і знайти шляхи, які не ускладнюватимуть внутрішньополітичну обстановку і сприятимуть розв’язанню ситуації, що склалася.

При цьому він нагадав, що МЗС РФ розповсюдило з цього приводу «достатньо гострий і попереджувальний коментар».

О.Лукашевич підкреслив, що це «політична і гуманістична позиція» Росії.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Міністерство закордонних справ Росії розповсюдило повідомлення, в якому йдеться про те, що РФ розраховує, що влада України проявлятиме гуманність щодо Ю.Тимошенко.

"У Москві із занепокоєнням сприйняли повідомлення ЗМІ про погіршення стану здоров'я екс-прем'єр-міністра України Тимошенко, яка перебуває в ув’язненні в потребує термінової медичної допомоги. Розраховуємо, що владою України буде вжито всіх необхідних заходів з повного дотримання законних прав Ю.В.Тимошенко, проявлено гуманність і знайдено шляхи адекватного, яке не ускладнює внутрішньополітичну обстановку в країні, розв’язання ситуації, що склалася", - йдеться у коментарі російського зовнішньополітичного відомства.