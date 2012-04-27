У Партії регіонів переклали всю провину на Тимошенко

Як йдеться в переданій агентству УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів, «світовій спільноті нав'язується міф про тортури, знущання, позбавлення медичної допомоги» Ю.Тимошенко, і «тим самим керівництво України представляється як нецивілізоване і недемократичне».

Партія регіонів закликає «тих, хто поспішає звинувачувати Україну, задуматися про достовірність цих звинувачень. Задамося питанням: як можна надати медичну допомогу людині, якщо вона категорично відмовляється від рекомендованої, багато разів підтвердженої незалежними фахівцями допомоги? Навіть перешкоджає наданню такої допомоги. Як може наполегливо відмовлятися від медичної допомоги людина, яка впродовж півроку нібито відчуває безперервний гострий біль? Як можна звинувачувати в ненаданні медичної допомоги ув’язненій державу, яка сприяла проведенню консультацій міжнародним незалежним консиліумом лікарів і забезпечила умови для лікування відповідно до їхніх рекомендацій? Як можна стверджувати, що ув’язненій було завдано тілесних ушкоджень, якщо не встановлено сам їх факт? І чому не встановлено: тому що Тимошенко категорично відмовляється від огляду експертами, перешкоджає винесенню об'єктивного висновку. Будь-яка тверезомисляча людина відповість однозначно: у таких звинуваченнях немає правди».

У Партії регіонів упевнені, що «мета цієї провокації – відвернути увагу як усередині країни, так і за її межами від украй непривабливих фактів злочинної діяльності Тимошенко і від судового розгляду кримінальної справи щодо корпорації ЄЕСУ».

«Мета цієї провокації також – спроба скомпрометувати керівництво України і спробувати уникнути кримінальної відповідальності за ті злочини, за якими суди США, Швейцарії, Росії вже винесли ухвали. Відповідно до яких поплічники Тимошенко відбувають або вже відбули строки покарання. Метою також є спроба уникнути розслідування заяви сина депутата України Щербаня, який прямо звинуватив Тимошенко у співучасті в організації вбивства його батька», говориться в заяві.

Крім того, «ще однією метою сконструйованої провокації є максимально ускладнити внутрішньо- і зовнішньополітичну ситуацію України. Максимально утруднити економічне одужання нашої країни. Створити максимум перешкод для консолідації суспільства навколо творчих завдань, і потім використовувати створені проблеми у виборчій кампанії, що розгортається, щоб спробувати повернути в Україну хаос і політичну нестабільність», вважають у Партії регіонів.

Автори заяви висловлюють побажання, «щоб наші партнери за кордоном теж дивилися на ситуацію без упереджень, об'єктивно вивчили її. А Партія регіонів зі свого боку готова для цього надати будь-яке можливе сприяння».