Водій швидкої: Тимошенко голосно кричала і обізвала нас сволотою

Працівники швидкої 4-й підстанції Харкова, колеги яких в п'ятницю і неділю перевозили Тимошенко, розповіли, що Тимошенко шуміла тільки в колонії і після приїзду в лікарню, пише «Сегодня».

Нагадаємо, Тимошенко відправили спочатку з колонії в лікарню, а потім знову в Качанівську колонію з тієї причини, що вона відмовлялася від процедур.

Офіційно керівництво підстанції коментарів не дає, але водії машин між собою обговорювали віп-пацієнтку.

«В п'ятницю перевозив її Женя. Сьогодні він не працює. Нам усім було цікаво, ми обговорювали. Розповідали, що, коли наша швидка приїхала ввечері в колонію, Тимошенко голосно кричала. У машині вела себе спокійно, сказавши лише одну фразу: «Ви всі сволота». Більше нічого від неї не було чутно протягом всієї дороги. Але коли приїхали в лікарню, вона знову почала шуміти, голосно кричати», - сказав водій однієї з машин швидких 4-й підстанції.