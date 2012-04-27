Колесніков хоче заборонити міжміські маршрутки

Як повідомили в Мінінфраструктури, про це під час круглого столу з проблем нелегальних перевезень на пасажирському автотранспорті заявив глава відомства Борис Колесніков, пишуть «Комментарии».

«Возити пасажирів на старих спринтерах, часто переобладнаних з вантажних, ми не дозволимо», - підкреслив міністр.

Крім того, за словами Колеснікова, перевізники не зможуть подавати заявку на конкурс на право виконання пасажирських перевезень, вказавши в конкурсних умовах орендований рухомий склад. Таке рішення викликане тим, що багато перевізників виконують вимогу про наявність рухомого складу лише номінально.

«Наприклад, в заявці зазначено 10 нових автобусів, а на маршруті реально їздить лише 2. Деякі з перевізників представляють один і той же транспортний засіб відразу на кілька конкурсів - відповідно, на виконання рейсів на абсолютно різних маршрутах», - додав глава Мінінфраструктури.

Також Колесніков підкреслив, що необхідно створити «чорний список» - базу перевізників, які систематично подають на участь у конкурсі орендований рухомий склад, а потім їздять на одному-двох автобусах.

«Якщо перевізник фальсифікував свої документи - він повинен мінімум на рік позбавлятися права перевозити пасажирів. Просто позбавити перевізника ліцензії - не вихід», - заявив міністр.