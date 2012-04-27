Нардеп: Карпачова сьогодні покаже послам ЄС синці Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.

«Пані Карпачова покаже в письмовому вигляді експертизу побоїв та покаже кольорові знімки синців та гематом, які є на тілі Юлії Тимошенко», - сказав А.Кожем’якін.

Він додав, що зустріч Н.Карпачової з послами має відбутися вже найближчими годинами.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра у колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня.

Керівництво Качанівської колонії, прокуратура та ДПтС спростувало ці заяви.

Водночас Омбудсмен Н.Карпачова заявила, що її представник під час огляду Ю.Тимошенко виявив на її тілі синці на передпліччі, ділянці ліктьового суглобу правої руки, а також значного розміру синця у правій пахвинній ділянці живота.

Н.Карпачова назвала дії працівників Качанівської колонії стосовно Ю.Тимошенко катуванням. Вона також вимагає від генерального прокурора Віктора Пшонки порушити кримінальну справу та відсторонити від виконання посадових обов’язків усіх причетних до факту брутального поводження з Ю.Тимошенко.