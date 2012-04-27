Опозиція тримає облогу ВР - засідання не відкрито
11:44, 27 квітня 2012Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України не відкрито, опозиція продовжує блокувати роботу парламенту.
Верховна Рада заблокована
Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі на даний час перебуває менше 10 депутатів від фракцій парламентської більшості.
Час від часу представники опозиції збираються біля лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія Кожем’якіна, який про щось їх інформує.
У президії на даний час перебуває два народних депутати від опозиції.
Двері, через який входить керівництво парламенту, заставлені кріслами.
Блокування роботи ВР триває четвертий день.
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