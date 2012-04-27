Опозиція тримає облогу ВР - засідання не відкрито

Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі на даний час перебуває менше 10 депутатів від фракцій парламентської більшості.

Час від часу представники опозиції збираються біля лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія Кожем’якіна, який про щось їх інформує.

У президії на даний час перебуває два народних депутати від опозиції.

Двері, через який входить керівництво парламенту, заставлені кріслами.

Блокування роботи ВР триває четвертий день.