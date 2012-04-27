Регіоналам кортить працювати

Фракції більшості поки не ухвалювали рішення щодо проведення завтра позачергового засідання Верховної Ради, однак вважають, що можливість його проведення дуже велика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив народний депутат від фракції ПР Ярослав Сухий.

«Чи будемо ми працювати в суботу? Я вважаю, що будемо працювати в суботу», - сказав він. Я.Сухий додав, що керівництво фракції дало вказівку всім депутатам бути на зв’язку. «Йдуть перемовини зараз з керівництвом нашої фракції, з керівництвом інших фракцій з тим, аби хоч на якійсь час розблокувати роботу ВР», - додав він. Я.Сухий наголосив, що парламент має терміново ратифікувати низку документів. «Тому я переконаний, що завтра о 10-й годині ми почнемо пленарне засідання», - сказав Я.Сухий.

У той же час опозиційні фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС заявили, що завтра продовжать блокувати роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив лідер фракції НУ-НС Микола Мартиненко.

«Блокування роботи Верховної Ради ми будемо проводити і завтра в тому числі. На подальший термін ми будемо орієнтуватися по ситуації», - сказав він.

За словами М.Мартиненка, за деякою інформацією, більшість завтра планує провести позачергове засідання Верховної Ради.

«Тому ми будемо і вночі, і вдень завтра присутніми в парламенті», - наголосив М.Мартиненко.

У свою чергу, лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін нагадав, що вимоги опозиції залишаються незмінними: втручання Президента України Віктора Януковича у ситуацію, що склалася з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко. Зокрема, Генпрокуратура має порушити кримінальні справи проти осіб, причетних до побиття Ю.Тимошенко. Також влада має забезпечити негайне лікування екс-прем’єра та звільнити керівництво Державної пенітенціарної служби.

Як повідомляв УНІАН, фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС з 24 квітня блокують роботу парламенту.