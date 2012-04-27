Янукович - у Криму
12:26, 27 квітня 2012Політика
811 0
Президент України Віктор Янукович розпочав робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.
Віктор Янукович з робочим візитом - у Криму
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави візьме участь в урочистому відкритті комплексу з виробництва сірчаної кислоти на ПрАТ "Кримський ТИТАН".
Як зазначають у прес-службі Президента, В.Янукович огляне роботу підприємства, діяльність якого є показовим прикладом ефективного залучення інвестицій у розвиток хімічної промисловості.
Також під час робочої поїздки до Криму Президент ознайомитися з функціонуванням сонячної електростанції "Перове" ТОВ "АктивСолар" - найбільшим у світі фотоелектричним парком за показниками встановленої потужності. Станція виробляє екологічно чисту енергію і є абсолютно безпечного для довкілля.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter