Янукович - у Криму

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави візьме участь в урочистому відкритті комплексу з виробництва сірчаної кислоти на ПрАТ "Кримський ТИТАН".

Як зазначають у прес-службі Президента, В.Янукович огляне роботу підприємства, діяльність якого є показовим прикладом ефективного залучення інвестицій у розвиток хімічної промисловості.

Також під час робочої поїздки до Криму Президент ознайомитися з функціонуванням сонячної електростанції "Перове" ТОВ "АктивСолар" - найбільшим у світі фотоелектричним парком за показниками встановленої потужності. Станція виробляє екологічно чисту енергію і є абсолютно безпечного для довкілля.