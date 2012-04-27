Литвин не дасть зарплату депутатам, які блокують Раду

Про це спікер заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

За його словами, ці депутати «не будуть отримувати заробітну плату». «Це всі знають, хоча й обурюються, але інших можливостей у мене немає», - додав В.Литвин.

Говорячи про вимоги опозиціонерів, які блокують роботу ВР, спікер зазначив, що Україна є заручником справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

«І блокування триває тому, що в суботу (28 квітня – УНІАН) має розпочатися чи продовжитись наступний судовий процес проти Юлії Тимошенко, пов’язаний зі звинуваченнями, які висунула Генеральна прокуратура і слідство під час її роботи в ЄЕСУ», - зазначив В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС з 24 квітня блокують роботу парламенту і мають намір завтра, 28 квітня, продовжити блокування.

Сьогодні лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін нагадав, що вимоги опозиції залишаються незмінними: втручання Президента України Віктора Януковича у ситуацію, що склалася з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко. Зокрема, Генпрокуратура має порушити кримінальні справи проти осіб, причетних до побиття Ю.Тимошенко. Також влада має забезпечити негайне лікування екс-прем’єра та звільнити керівництво Державної пенітенціарної служби.