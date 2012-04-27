Регіонали-борці починають наближатися до заблокованої трибуни

Серед них ті депутати, які в основному беруть участь у захопленні президії при блокуванні роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема серед цих депутатів Петро Цюрко, Владислав Забарський, Ельбрус Тедеєв (всі із фракції ПР). Саме ці депутати завжди виступають у перших рядах, коли більшість розблоковує трибуну і вчиняє сутички.

На даний час кількість опозиціонерів, які охороняють президію та трибуну, збільшилась до 40 осіб. В урядовій ложі зосередилися жінки – народні депутати України, які входять до фракції «БЮТ-Батьківщина».