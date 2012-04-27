Мартинюк відкрив позачергове засідання ВР

Перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк відкрив позачергове засідання парламенту із сесійної зали.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим голова Верховної Ради України Володимир Литвин зайшов в сесійну залу не з боку президії, а через загальні двері.

Він привітався з багатьма народними депутатами особисто, але після того як побачив, що президію та трибуну не розблоковано, вийшов із сесійної зали.

Після цього перший заступник голови ВР А.Мартнюк розпочав засідання із ложі, що розташована під ложею преси, за допомогою переносного мікрофона.

На даний час про ситуацію в Дніпропетровську доповідає перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський.