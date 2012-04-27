У Києві знищили ще 20 незаконних кіосків

Сьогодні, 27 квітня, на чолі з першим заступником голови КМДА Олександром Мазурчаком відбулася чергова акція зі знищення 20 кіосків, які були незаконно встановлені біля шкіл та здійснювали торгівлю алкогольними та тютюновим виробами.

«Олександр Попов неодноразово попереджав, що ті кіоски, які встановлюватимуть після введення мораторію, перетворять на брухт. У першу чергу, це стосується тих МАФів, які розміщені біля входів у метро, на зелених зонах та поблизу шкіл, та здійснюють торгівлю алкогольними виробами. Знищення чергових 20 споруд – тому доведення. Зрозуміло, що ця акція носитиме масовий характер, тому ми вирішили знищувати споруди з максимальною користю для мешканців столиці», – сказав Олександр Мазурчак.

Вікна, вилучені сьогодні з кіосків віддадуть школам Деснянського району, де під час зимового періоду температура не відповідала нормі. Решту склопакетів, які не підійдуть за форматом, буде передано комунальному об’єднанню «Київзеленбуд» для теплиць, інше – перетворять на брухт.

«Наразі понад 7 тисяч підприємців подали заяви на отримання договору щодо пайової участі, тобто увійшли у легальне поле. Інших, які нехтують правилами, чекає така ж доля. Всі незаконно встановленні кіоски будуть демонтовані та знищені. Лише за місяць працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували 300 малих архітектурних форм», – додав перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Прес-служба КМДА нагадує, що перша акція зі знищення малих архітектурних форм відбулася 4 квітня поточного року. Зокрема, 40 незаконно встановлених кіосків загальною вартістю 3 мільйона гривень перетворили на купу брухту.

«Ці МАФи вкрай складно назвати архітектурними формами. Більшість із них торгували алкоголем та цигарками у місцях де це заборонено. Щодня до нас надходять сотні звернень киян зі скаргами на незаконне встановлення таких конструкцій. Кіоски перешкоджають проходу людей, порушують правила безпеки, знищують зелені зони, створюють антисанітарні умови. Відтепер незаконні МАФи перетворюватимуться на металобрухт», – заявив голова КМДА Олександр Попов.