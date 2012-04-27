Лутковська прийняла присягу омбудсмана під дверима
У парламенті під вигуки опозиції «Ганьба!» Валерія Лутковська склала присягу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
|Валерія Лутковська уже омбудсман
Слів зачитаної нею присяги не було чути, оскільки весь час опозиція скандувала: «Ганьба!».
Після цього ВР ухвалила постанову про звільнення Ніни Карпачової з посади Омбудсмана.
За дане рішення проголосувало 264 народних депутата із 300, зареєстрованих у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня В.Лутковську було обрано Уповноваженим ВР з прав людини. На голосування вносилась одна кандидатура. За обрання В.Лутковської проголосували 252 народних депутата.
25 квітня заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиційні фракції не допустять приведення В.Лутковської до присяги та вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо легітимності її обрання.
У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що жодних порушень під час призначення В.Лутковської на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не було.