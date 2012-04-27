Лутковська прийняла присягу омбудсмана під дверима

Як передає кореспондент УНІАН, оскільки трибуна парламенту заблокована опозиціонерами, В.Лутковська складала присягу у сесійній залі біля дверей, через які виходять з зали народні депутати із фракції Партії регіонів і КПУ.

Слів зачитаної нею присяги не було чути, оскільки весь час опозиція скандувала: «Ганьба!».

Після цього ВР ухвалила постанову про звільнення Ніни Карпачової з посади Омбудсмана.

За дане рішення проголосувало 264 народних депутата із 300, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня В.Лутковську було обрано Уповноваженим ВР з прав людини. На голосування вносилась одна кандидатура. За обрання В.Лутковської проголосували 252 народних депутата.

25 квітня заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиційні фракції не допустять приведення В.Лутковської до присяги та вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо легітимності її обрання.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що жодних порушень під час призначення В.Лутковської на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не було.