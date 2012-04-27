Євродепутати вимагають від Платіні заяви щодо Тимошенко

Про це йдеться в їхньому відкритому листі на ім’я Президента УЄФА, текст якого переданий УНІАН.

«Нам видається неможливим бути присутніми на турнірі на стадіонах Харкова, Києва чи Львова у той час, коли Юлія Тимошенко залишається у в’язниці, і коли їй відмовляють у доступі до медичного лікування лікарям, яким вона може довіряти», - зазначається в листі.

«Ми вважаємо, що офіційна заява від УЄФА та національних федерацій футболу щодо нестерпного політичного клімату в Україні в нинішній час має бути ще до офіційного відкриття Євро-2012», - наголосили євродепутати.

За їхніми словами, має бути зрозуміло, що федерації футболу та спортсмени не можуть погодитися з такими нападками на права людини та до вибіркового правосуддя.

У листі депутати також зазначили, що політична ситуація в Україні суттєво деградувала з моменту останніх президентських виборів.

«Ю.Тимошенко є лише одним з випадків ув’язнення. До останнього часу всі спроби Європейського Союзу застерегти Президента Віктора Януковича від переслідування опозиції не дали результату», - констатували євродепутати.