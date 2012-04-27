У ПР кажуть, що Пшонки не зніматимуть

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, про це він заявив, коментуючи заяви адвоката екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Сергія Власенка про намір вимагати усунення В.Пшонки від виконання обов'язків.

«Пан С.Власенко як захисник Ю.Тимошенко в кримінальній справі повинен зосередитися на тому, щоб забезпечити їй всебічний повноцінний і професійний правовий захист, а не захоплюватися безвідповідальними, бездоказовими, надуманими заявами як політик», - зазначив депутат.

«У будь-якому випадку, для усунення генерального прокурора від виконання обов'язків на сьогодні немає ніяких підстав», - підкреслив В.Забарський.

«І пан Власенко повинен все-таки подумати перед тим, як поширювати подібні заяви, які насправді не відповідають дійсності», - додав він.

«Адже ніяких правових підстав для цього немає, і це не більше ніж популістські заяви», - резюмував парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, С.Власенко вимагав від Президента України Віктора Януковича на час розслідування епізоду з побиттям екс-прем'єра усунути від виконання службових обов'язків генерального прокурора України В.Пшонку.

За його даними, В.Пшонка особисто віддавав наказ застосувати до Ю.Тимошенко фізичну силу під час перевезення її в Центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» 20 квітня.

«З тієї інформації, яку Юлія Володимирівна одержала сьогодні, особою, яка давала команду проводити побиття за вказівкою Януковича, був особисто генеральний прокурор Пшонка. Саме тому ми не очікуємо від генерального прокурора Пшонки справедливого розслідування, тому що він повинен буде викрити самого себе», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що він, як народний депутат України, сьогодні оформить депутатське звернення з вимогою усунути В.Пшонку від виконання обов'язків Генпрокурора на час розслідування, і протягом завтрашнього дня це звернення буде доставлено Президенту.