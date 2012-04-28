За «голови» дніпропетровських терористів обіцяють 2 мільйони

Президент України Віктор Янукович заявляє, що місцева влада виділить 2 млн грн винагороди тим, хто допоможе знайти організаторів вибухів у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Дніпропетровську, говорячи про підсумки засідання координаційної ради, створеної після вибухів 27 квітня.

«Ми добре розуміємо, що ми зобов’язані знайти злочинців у якнайкоротший термін. Вони повинні понести покарання», - сказав В.Янукович.

За його словами, необхідно також з’ясувати мотиви цього злочину.

В.Янукович також дав високу оцінку фахівцям, які входять до слідчої групи, що розслідує вибухи у Дніпропетровську.