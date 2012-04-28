За «голови» дніпропетровських терористів обіцяють 2 мільйони
13:58, 28 квітня 2012Політика
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Президент України заявляє про винагороду в 2 млн грн тим, хто допоможе знайти організаторів вибухів у Дніпропетровську.
Віктор Янукович: Злочинці повинні понести покарання
Президент України Віктор Янукович заявляє, що місцева влада виділить 2 млн грн винагороди тим, хто допоможе знайти організаторів вибухів у Дніпропетровську.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Дніпропетровську, говорячи про підсумки засідання координаційної ради, створеної після вибухів 27 квітня.
«Ми добре розуміємо, що ми зобов’язані знайти злочинців у якнайкоротший термін. Вони повинні понести покарання», - сказав В.Янукович.
За його словами, необхідно також з’ясувати мотиви цього злочину.
В.Янукович також дав високу оцінку фахівцям, які входять до слідчої групи, що розслідує вибухи у Дніпропетровську.
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